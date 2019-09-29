受大陸氣流影響本港大致天晴　天文台料周末轉涼　最低25度

天文台預測本港地區今日（29日）下午及晚上大致天晴，下午炎熱及乾燥，吹微風，有煙霞；受一股乾燥的大陸氣流影響，華南普遍晴朗。本港溫度介乎攝氏27度至32度，其中深水埗更錄得34.2度高溫，本港相對濕度為65%，京士柏紫外線指數為5，強度屬於中。天文台預測周末起轉涼，溫度跌至介乎25至28度。

天文台展望未來兩三日大致天晴及炎熱，但有煙霞；天文台預測本港周末氣溫將下降至最低25度。（網上截圖）

熱帶風暴米娜將移向台灣以東海域

天文台表示，在正午12時，強烈熱帶風暴米娜集結在台北之東南約830公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向台灣以東海域。本港地區下午和晚上大致天晴，下午炎熱及乾燥，吹微風。展望未來兩三日大致天晴及炎熱，但有煙霞；天文台預測本港周末氣溫將下降至最低25度。

本港溫度介乎攝氏27度至32度，其中深水埗更錄得34.2度高溫，本港相對濕度為65%，京士柏紫外線指數為5，強度屬於中。（網上截圖）

而高空反氣旋，會在本週中後期繼續為該區帶來普遍晴朗的天氣。天文台預料，一股偏東氣流會在週末期間影響廣東沿岸，該區雲量增多。此外，熱帶氣旋米娜會在未來兩三日橫過台灣以東海域及東海。