天文台料今日驟雨及狂風雷暴　反緊急法遊行或風雨中進行

本港暫別陽光，今早迎來陰天。一股達強風程度的偏東氣流正影響本港，加上高空擾動正為南海北部帶來驟雨，天文台預料今日（6日）有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，稍後驟雨增多。有網民下午發起反緊急法大遊行，有機會在風雨中進行。 明日（7日）是重陽節，天文台預測仍間中有驟雨，初時局部地區有狂風雷暴，天氣仍然稍涼。高空反氣旋在本周中後期，將為本港帶來普遍晴朗的天氣，屆時本港再度放晴，但預料一股東北季候風會在下周初影響華南，至月中本港氣溫降至最低攝氏24度。

天文台預測，今日局部地區有狂風雷暴，稍後驟雨增多。（資料圖片）

在重陽節前夕，氣溫稍降，今日市區最低氣溫料降至25度，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，稍後驟雨增多，吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。

一股達強風程度的偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，同時高空擾動會為該區帶來驟雨，料重陽節大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有狂風雷暴，稍後驟雨減少。

高空反氣旋在本周中後期為華南帶來普遍晴朗的天氣，天文台預測周二（8日）起本港開始陽光再現，且氣溫稍回升，至周末最高氣溫回升至32度。但是，一股東北季候風料會在下周初影響華南，令該區天氣較涼，天文台預測本港下周初氣溫開始下降，下周二（15日）最低氣溫更降至24度，且天晴乾燥，最低相對濕度降至45%。