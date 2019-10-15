本港未來九日天晴　日夜溫差較大　明最低氣溫23度

近日天氣轉涼，秋意漸濃。天文台預報指，未來9日本港均是天晴，市民可外出「與陽光玩遊戲」。天文台指，一股強烈東北季候風正影響華南沿岸。本港地區今日（15日）下午及今晚天氣預測天晴，天氣乾燥。展望未來數日持續天晴，日夜溫差較大，而明日（16日）料最低氣溫會跌至23度，市民外出謹記帶同外套。

天文台預報指，未來9日本港均是天晴。（資料圖片）

天文台指，受乾燥的東北季候風持續影響，本周餘下時間及下周初華南普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。天文台今日發出強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。天文台提醒，若身在當風地方，會受到偏東風的正面吹襲，應採取預防措施，以防強勁陣風帶來損害，花盆及可能被風吹倒的物件應搬入室內。打算參加水上運動或進行海上工作人士亦應特別小心，以防大風大浪帶來的危險。

天文台預料，明日天氣亦為天晴，氣溫介乎23至28度。至周四（17日）天氣則天晴乾燥，氣溫為23至29度，相對濕度為50%至70%，市民要注意補水。晴朗天氣一直維持至下周四（24日），氣溫就略為回升到25至29度，相對濕度則為65%至85%。