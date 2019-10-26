本港下周轉涼多雲　日本千葉縣暴雨氣象廳發水浸警告

天文台就料一個低壓區會在下周中期為南海中部帶來不穩定天氣，預測大致多雲，短暫時間有陽光。天文台又指，下周一（28日）晚起天氣轉涼，至下周二（29日）及下周三（30日）最低氣溫只得21度，市民外出謹記帶備外套，以免着涼。 踏入日本楓葉季節，不少港人都喜歡到日本賞楓。繼受到強颱風「海貝思」吹襲，日本近日再受低氣壓影響，千葉縣暴雨成災，日本氣象廳亦對千葉縣發出水浸警告，市民在當地旅行要留意天氣變化。

天文台就料一個低壓區會在下週中期為南海中部帶來不穩定天氣，預測大致多雲，短暫時間有陽光。（資料圖片）

在日本，當地氣象廳日前將颱風「博羅依」降格為溫帶氣旋，「博羅依」未有登陸日本，只在其東面海域中掠過繼續北上，但受其影響，關東至東北沿岸可能會出現大浪。而千葉縣大部分地區12小時降雨量逾200毫米，多處水浸，大批居民要疏散，更有多人失蹤。

「博羅依」未有登陸日本，只在其東面海域中掠過繼續北上。（Windy網頁截圖）

今日（26日）本港天晴乾燥，天文台亦發出黃色火災危險警告，表示火災危險性頗高。天文台又預料，東北季候風會在未來一兩日為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣，而一股季候風補充會在下週初抵達華南，沿岸地區天氣轉涼。預料一個低壓區會在下週中期為南海中部帶來不穩定天氣。

天文台又料，明日（27日）部分時間有陽光，早上有一兩陣雨，氣溫介乎23至28度，相對濕度則為60%至85%。下周二及下周三天氣轉涼，最低氣溫同樣僅21度，而周二則部分時間有陽光，日間乾燥，初時有一兩陣雨；周三天氣大致天晴，日間乾燥。晴朗天氣至下周五（11月1日）就要暫別，天文台預料大致多雲，短暫時間有陽光，氣溫則介乎22至26度。