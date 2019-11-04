10月全月平均氣溫26.6度　有記錄以來第二高溫10月

天文台今日（4日）公布10月份的香港天氣統計，指出全月「平均最高」氣溫為攝氏29.5度，較正常值高1.7度，是有記錄以來10月的最；全月平均氣溫為26.6度，是有記錄以來第二高的10月。

天文台指出，10月平均最高氣溫為29.5度，較正常值高1.7度，是有記錄以來10月的最高。（資料圖片）

國慶日平均30.3度創10月新高

天文台表示，由於華南的高空反氣旋較正常強，10月香港異常炎熱及陽光充沛，全月平均最高氣溫為29.5度，較正常值的27.8度，高1.7度，是有記錄以來10月的最高。至於平均氣溫，10月為26.6度，較正常值25.5度高1.1度，是有記錄以來10月第二高。另外，10月1日氣溫升至33.2度，全日平均達30.3度，是有記錄以來，10月的最高。

10月日照時間​多 雨量又多

陽光方面，10月的總日照時間為230.7小時，較正常值的193.9小時，多約19%。另外，由於10月6、7日，以及13、14日出現的兩場大雨，令全月錄得雨量較正常多，月總雨量為149.5毫米，較正常值的100.9毫米，多約48%。今年截至10月，累積雨量為2,382.7毫米，較正常值的2,334.0毫米，多約2%；另外，全月有5個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。