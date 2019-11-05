【注意保濕】未來數日天晴乾燥相對濕度僅40%　部份地區跌穿20度

踏入深秋，天氣愈見乾燥。天文台表示，乾燥的東北季候風會在本周餘下時間為華南帶來普遍晴朗的天氣，該區風勢頗大，早晚天氣稍涼。而本周四（7日）及周五（8日）相對濕度最低更只有40%，市民要做好保濕。在氣溫方面，未來數日部分地區，包括沙田、大埔等最低氣溫跌至「1字頭」，厚衣物亦是時候出動。 另外，天文台亦預測，位於南海中南部的低壓區會在未來一兩日徘徊並逐漸增強，為該區帶來不穩定天氣，隨後移向越南中部。

天文台表示，乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。（資料圖片）

天文台表示，乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，同時一個廣闊低壓區正為南海中南部帶來不穩定天氣，預料季候風會在下周初稍為緩和。而本港地區今日（5日）下午天晴乾燥，吹和緩至清勁偏北風，今晚東風增強。展望未來兩三日則大致天晴及乾燥，風勢頗大，早晚天氣稍涼。天文台今日亦發出紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。

天文台料明日（6日）天氣大致天晴，日間乾燥，市區氣溫介乎攝氏22至27度，部分地區包括上水等氣溫更低見19度；相對濕度則為50%至75%。本周五為二十四節氣中的立冬，代表冬天來臨，天文台料當日天氣天晴乾燥，氣溫介乎21至26度，相對濕度為40%至75%。

天文台料下周日沙田、大埔及將軍澳等多區最低氣溫僅19度，打鼓嶺氣溫更低見17度。（天文台）

下周天氣仍然有陽光，天文台料下周日（10日）短暫時間有陽光，氣溫介乎21至25度，惟沙田、大埔及將軍澳等多區最低氣溫僅19度，打鼓嶺氣溫更低見17度。氣溫至下周三（13日）稍為回升，天文台預測當日部分時間有陽光，氣溫為23至28度，相對濕度介乎60%至85%。