下周一晚冷鋒殺到　部分地區最低氣溫僅15度　周五氣溫回升

近日天氣漸冷，下周市區氣溫更跌至最低攝氏17度。天文台預料，一道冷鋒將於下周一（18日）晚抵達華南沿岸，隨後的強烈東北季候風會為該區帶來清涼的天氣。而東北季候風會在下周中後期緩和，廣東沿岸氣溫逐漸回升。至下周五（22日）24節氣中的「小雪」期間，氣溫回升到20至25度。 另外，在今日（16日）上午10時，熱帶低氣壓海鷗集結在馬尼拉之東北偏東約590公里，預料移動緩慢，在呂宋以東海域徘徊。

天文台料下周二部分地區最低氣溫僅得15度。（天文台網頁截圖）

天文台預料，今日下午至晚上大致天晴，日間乾燥，吹和緩偏東風。而未來一兩日大致天晴，下星期一晚上北風增強，顯著轉涼。明日（17日）則大致天晴，氣溫介乎22至27度，相對濕度為60%至85%。

下周一天氣轉冷，天氣大致天晴，日間乾燥，晚上顯著轉涼。氣溫跌至最低19度，相對濕度介乎50%至85%。下周二氣溫進一步下跌，天氣部分時間有陽光及乾燥，早上清涼，市區氣溫介乎17至22度，部分地區包括大埔及上水等，最低氣溫更跌至15度，而打鼓嶺最低氣溫更只得13度；而相對濕度則為40%至65%。

天文台預料，熱帶低氣壓海鷗移動緩慢，在呂宋以東海域徘徊。（天文台網頁截圖）

傳統小雪期間氣溫會下降，部分地區開始降雪，但雪量不大，而下周五小雪本港期間氣溫則回升。天文台料小雪當日天氣部分時間有陽光，氣溫介乎20至25度，相對濕度則為60%至85%。氣溫至本月25日料進一步回升，當日短暫時間有陽光，氣溫介乎22至27度，相對濕度為60%至85%。