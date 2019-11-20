未來數日氣溫回升　惟下周後期「再凍過」　最低氣溫僅17度

近日天氣轉涼，外套亦要出動。天文台預料，未來兩三日大致天晴及乾燥，氣溫逐漸回升，然而料季候風會在下周再增強，華南天氣逐步轉涼，下周五（29日）市區最低氣溫更或跌至攝氏17度，新界部分地區更只得15度，市民屆時要做好保暖工作。 另外，天文台指熱帶氣旋海鷗會在今日（20日）於呂宋附近繼續減弱。而熱帶氣旋鳳凰會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶，隨後逐漸減弱。

天文台指熱帶風暴海鷗已減弱為熱帶低氣壓，料在呂宋附近進一步減弱。（天文台網頁截圖）

天文台指，乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，料今日下午及晚上大致天晴，下午乾燥，吹和緩東至東北風，稍後風勢清勁。明日（21日）料天氣大致天晴及乾燥，氣溫介乎20至25度，相對濕度則為50%至75%。

天文台又表示，熱帶風暴海鷗已減弱為熱帶低氣壓，在今日正午12時，海鷗集結在馬尼拉以北約260公里，預料向西南移動，時速約30公里，在呂宋附近進一步減弱。同時，熱帶低氣壓鳳凰集結在馬尼拉之東北偏東約740公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向呂宋海峽一帶。

天文台預料，未來兩三日大致天晴及乾燥，氣溫逐漸回升。（天文台網頁截圖）

天文台預測，隨後數日繼續有陽光，惟下周日（24日）雖然部分時間天色明朗，但早晚有一兩陣雨，市民外出緊記帶備雨具；而當日料氣溫介乎22至26度，相對濕度為70%至90%。

下周四（28日）起天氣轉涼，部分時間有陽光及乾燥，氣溫再跌至「1字頭」，介乎19至24度，相對濕度亦跌至得45%至75%。下周五氣溫再進一步下降，天文台料當日部分時間有陽光及乾燥，早上清涼；氣溫則只得17度至23度，相對濕度介乎45%至75%。