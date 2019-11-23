東北季候風增強　天文台料12月初氣溫最低15度　打鼓嶺 11度

尚有約一周香港便踏入冬季，天氣開始轉冷。天文台預測華南的東北季候風會在明晚（24日）開始增強，隨後一兩日沿岸地區風勢頗大，季候風會在下周持續影響華南，下周後期該區氣溫逐步下降，天氣清涼。天文台料12月2日市區最低氣溫僅攝氏15度，多個新界地區最低氣溫則只得12至13度，打鼓嶺最低氣溫更只得11度，外套大衣屆時亦要出動。

天氣轉冷，市民要做好保暖。（資料圖片／盧翊銘攝）

下午空氣質素達高至甚高水平

天文台今日（23日）表示，影響華南的東北季候風正在緩和，預測本港地區下午及今晚大致天晴，吹和緩東至東北風；展望明日（24日）區議會投票日天晴，氣溫介乎21至27度；隨後一兩日風勢頗大，雲量較多，而下周後期天氣逐步轉涼。

另外，環境保護署就今日下午空氣質素對健康風險預測中，一般監測站達「甚高」水平，而路邊監測站則達「高」水平。

天文台料12月2日市區最低氣溫僅攝氏15度，多個新界地區最低氣溫則只得12至13度。（天文台網頁截圖）

天文台料下周二（26日）起氣溫下跌，最低氣溫跌至「1字頭」至19度，部分時間天色明朗，初時有一兩陣雨；相對濕度為65%至85%。至下周五（29日）氣溫進一步下跌，天文台料當日部分時間有陽光及乾燥，早上清涼，氣溫介乎17至23度，相對濕度為45%至75%。

至12月天氣亦進一步轉涼，天文台預測12月2日天晴乾燥，早晚清涼，市區氣溫介乎15至21度，打鼓嶺最低氣溫只得11度，上水及流浮山等地區最低氣溫僅12度，而大埔、沙田及將軍澳最低氣溫亦僅13度；相對濕度為40%至65%。