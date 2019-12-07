寒冷警告續生效　天文台今晨錄得13.2度　近11年來最冷「大雪」

本港天氣仍然清涼，寒冷天氣警告現正生效，今日（7日）是二十四節氣「大雪」，天文台總部今晨錄得13.2度，為近11年最清涼「大雪」。 天文台預測明日（8日）天晴，氣溫介乎攝氏12至19度，早上寒冷，日間非常乾燥。其後氣溫將逐步回升，下周一（9日）起日間氣溫將重上2字頭，料最高22度。

天文台指今日日間天晴乾燥，中晚清涼。（杜潔心攝）

下午1時，天文台在總部錄得18度，相對濕度33%。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是5，強度屬於中等。現時火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。寒冷天氣警告現正生效，天文台預測本港今明兩日早上天氣寒冷。

香港天文台九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台預測，本港地區下午及今晚天氣預測天晴，下午非常乾燥。吹和緩至清勁偏北風。而明日（8日）氣溫介乎攝氏12至19度，天晴，早上寒冷，日間非常乾燥。展望未來兩三日天晴乾燥，氣溫逐步回升，日夜溫差仍然較大。

而隨着東北季候風在未來兩三日緩和，華南沿岸氣溫會逐步回升。由於該區持續天晴乾燥，日夜溫差仍然較大。預料一股偏東氣流會在下週後期影響廣東沿岸，該區將漸轉多雲。

今日陽光普照，藍天澄朗。（麥凱茵攝）

今日為「大雪」，清晨各區氣溫普遍介乎11至13度，不過流浮山及濕地公園僅分別錄得10.6度及8.8度。天文台總部最低13.2度，為自2008年「大雪」錄得13度後，近11年來最清涼的「大雪」。