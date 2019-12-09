明天部分地區低見11度　日夜溫差大兼乾燥　下周初氣溫回升

近日天氣寒冷，外出時亦要穿上大衣等禦寒衣物，市區最低氣溫有望於下周初才重上「2字頭」。天文台預測，乾燥的東北季候風會在未來兩三日為華南帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區日夜溫差較大。一股清勁的偏東氣流會在本周後期影響廣東沿岸，該區濕度回升。 另外，明日天氣仍然寒冷，部分地區最低氣溫僅11度。至下周日起（15日）就要暫別晴天，天文台料下周日多雲，有幾陣微雨。

晴朗的天氣至下周便要暫別，天文台料下周日天氣多雲，有幾陣微雨。（資料圖片）

天文台指，東北季候風正為廣東帶來乾燥的天氣，在今日（9日）正午時分，本港各區的相對濕度下降至50%以下。天文台料今日下午及今晚大致天晴，下午天氣乾燥，吹和緩東北風，展望未來兩三日大致天晴及乾燥，日夜溫差較大，本周後期濕度回升。現時紅色火災危險警告生效，表示火災危險性極高。

天文台預測，明日（10日）大致天晴及乾燥，市區氣溫介乎攝氏16至21度，相對濕度為45%至75%。明日不少地區仍寒冷，大埔及沙田最低氣溫低見13度，打鼓嶺最低氣溫更只得11度，市民要做好保暖措施。藍天晴朗的天氣至下周便要暫別，天文台料下周日天氣多雲，有幾陣微雨，氣溫介乎19至22度，相對濕度為75%至95%。

天文台預測，乾燥的東北季候風會在未來兩三日為華南帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區日夜溫差較大。（天文台網頁截圖）

市區氣溫在下周一（16日）便重上20度，天文台指下周一天氣多雲，有幾陣微雨，氣溫介乎20至23度，相對濕度則為75%至95%。下周三（18日）天氣則大致多雲，有幾陣微雨，早上部分地區有薄霧。氣溫介乎20至24度，相對濕度為75%至95%。