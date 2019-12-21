天文台調高聖誕氣溫預測　料最高24度　下周五氣溫急跌最低僅13度

聖誕節又到，市民今年可過「暖笠笠」聖誕。天文台料聖誕節假期天氣和暖，今日（21）亦上調聖誕節當日（25日）的預測氣溫至最高攝氏24度，並料當日部分時間有陽光。 然而受另一股東北季候風影響，下周後期華南天氣再度轉涼，聖誕節假期後氣溫急降，下周五（27日）早上市區氣溫比「拆禮物日」（26日）日間跌8度，料最低僅17度。新界地區差異更大，上水下周五早上氣溫更比前一日跌13度，至僅14度，打鼓嶺更只得13度。

天文台指今日下午短暫時間有陽光。（李恩慈攝）

天文台預測，今日下午大致多雲，短暫時間有陽光。今晚有一兩陣微雨，吹和緩東至東北風。展望未來兩三日短暫時間有陽光，而東北季候風會在未來兩三日持續影響華南沿岸地區，隨著季候風緩和，聖誕節假期廣東沿岸地區天氣和暖。

天文台料明日冬至（22日）早上有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。氣溫介乎18至23度，相對濕度為70%至95%。而下周二（24日）平安夜則部分時間有陽光，氣溫為18至23度；聖誕節當日部分時間有陽光，氣溫介乎氣溫19至24度，平安夜及聖誕節的相對濕度同樣約65%至90%。

下周四「拆禮物日」天氣繼續和暖，天文台料部分時間有陽光，稍後能見度較低，最高氣溫達25度，上水及打鼓嶺等最高氣溫更達27度。然而下周五氣溫就急跌至介乎17至21度，比前一日日間跌8度；打鼓嶺早上氣溫僅13度，比前一日日間跌14度。