天文台料周一「小寒」最高22度　下周潮濕有霧　相對濕度最高100%

近日天氣晴朗，天文台料明日（4日）同樣天晴，市民假期可外出活動享受陽光。天文台指，高空反氣旋會在明日為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，該區日間和暖。受一股潮濕的偏東氣流影響，下周初廣東沿岸多雲及有微雨，下周二（7日）相對濕度更高達100%，有如步入春天。天文台料一股東北季候風會在下周中期影響華南，氣溫會稍微下跌，市區最低氣溫約攝氏18度。

天文台指，高空反氣旋會在明日為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。（資料圖片）

天文台指，高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，今日（3日）天晴，吹和緩東至東北風。展望明日大致天晴，氣溫介乎18至22度，相對濕度70至90%。而隨後一兩日轉為多雲及有微雨，下周二早晚沿岸有霧。

晴朗天氣下周日（5日）就要暫時告別，天文台料下周日漸轉多雲，有幾陣微雨，氣溫介乎18至21度，相對濕度為80%至95%。下周一（6日）是24節氣中的「小寒」，但本港當日天氣多雲，有幾陣微雨，晚上有薄霧。氣溫19至22度，相對濕度80%至95%，未見寒意。

天文台料隨後一兩日轉為多雲及有微雨，下周二早晚沿岸有霧。（天文台網頁截圖）

下周二天氣潮濕有霧，天文台料部分時間天色明朗，早晚沿岸有霧。氣溫介乎氣溫20至24度，最高相對濕度達100%，市民或要開啟抽濕機。下周三（8日）料可重見陽光，天文台預測當日初時能見度頗低，日間部分時間有陽光及乾燥，氣溫介乎19至24度，相對濕度為60%至95%。