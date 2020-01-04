【天文台】周一小寒不寒冷　高見22度有微雨　

近日天氣早夜溫差較，中午陽光較為猛烈。不過，天文台指預料潮濕的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，由明日（5日）開始會多雲及有微雨，周一的小寒最高氣溫更達22度，相對濕度達95%，彷如春天提早來臨，大家出入最好帶備雨具。 近日是象限儀流星雨高峰期，有天文攝影愛好者今日（4日）凌晨在元朗拍攝到一顆流星劃空而過，惟今晚天色轉多雲，能否看到要看天色。

近日是象限儀流星雨高峰期，有天文攝影愛好者今日凌晨在元朗拍攝到一顆流星（左下角）劃空而過。（Matthew Chin提供圖片）

天文台指，今日（４日）天晴，展望市區最低氣溫約18度，新界再低一兩度。日間漸轉多雲，有幾陣微雨，最高氣溫約21度。吹和緩偏東風，明日風勢增強。而預料潮濕的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區將會多雲及有微雨，下周一（6日）是24節氣中的「小寒」，但本港當日天氣多雲，有幾陣微雨，晚上有薄霧。氣溫19至22度，相對濕度80%至95%，未見寒意；周二（7日）沿岸更會有霧。

不過，潮濕的天氣至周三（8日）會得到改善，相對濕度會跌至最低60%，因為受東北季候風影響，下週中期華南沿岸地區風勢較大。

周一的小寒，最高氣溫22度，最低氣溫19度，晚上有薄霧。（資料圖片 / 余俊亮攝）