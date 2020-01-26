天文台發出寒冷天氣警告　歷來最遲　周一起一連三日最低12度

撰文：陳晶琦
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踏入年初二，寒冷天氣警告信號現正生效。天文台表示，東北季候風會在未來兩三日為華南沿岸帶來寒冷的天氣，由明日（26日）起至29日本港最低氣溫將會跌至攝氏12度。自動分區天氣預報顯示，明日早上7時，北區最低9度。
寒冷天氣警告自1999年設立，以冬季（每12月至翌年2月）計，本次是歷來最遲發出，打破2007年12月30日才首發出的紀錄。
天文台預料，受乾燥的大陸氣流影響，本周中後期普遍晴朗，早上仍然相當清涼，溫度將維持在攝氏13度至19度。
天文台預料，明早天氣寒冷，市區最低氣溫約為攝氏12度。（資料圖片／張浩維攝）
天文台自動分區天氣預報顯示，明日早上7時，北區最低9度。（天文台圖片）
天文台表示，一股東北季候風正影響華南，而本港地區今晚（26日）及明天天氣預測大致多雲，今晚將有一兩陣微雨。明早天氣則為寒冷，市區最低氣溫為約攝氏12度，新界地區會再低1至2度。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約攝氏17度。
寒冷天氣警告信號現正生效，根據香港九天天氣預報，天文台預測明日起（27日）至29日，最低氣溫為攝氏12度。（天文台網頁）
展望隨後明日及後日（27及28日）早上寒冷，最低氣溫為攝氏12度，達發出寒冷天氣警告指標。
同時，受乾燥大陸氣流影響，本港中後期，即周四至周六（1月30日至2月1日）的氣溫將稍為回升，但早上仍然相當清涼，日夜溫差較大。天文台亦預料，一股偏東氣流會在周末至下周初影響廣東沿岸，本港雲量將會增多。