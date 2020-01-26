天文台發出寒冷天氣警告　歷來最遲　周一起一連三日最低12度

踏入年初二，寒冷天氣警告信號現正生效。天文台表示，東北季候風會在未來兩三日為華南沿岸帶來寒冷的天氣，由明日（26日）起至29日本港最低氣溫將會跌至攝氏12度。自動分區天氣預報顯示，明日早上7時，北區最低9度。

寒冷天氣警告自1999年設立，以冬季（每12月至翌年2月）計，本次是歷來最遲發出，打破2007年12月30日才首發出的紀錄。

天文台預料，受乾燥的大陸氣流影響，本周中後期普遍晴朗，早上仍然相當清涼，溫度將維持在攝氏13度至19度。