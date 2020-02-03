天文台料元宵天晴乾燥　最低氣溫15度　下周中期多雲

經歷農曆新年假期的寒冷天氣後，近日天氣開始回暖。天文台預料，影響華南沿岸的東北季候風會在未來2、3日增強，該區天氣持續清涼，風勢頗大。一股乾燥的季候風補充會在周五（7日）抵達華南，周末至下周初沿岸地區天色好轉，但早上仍然清涼。 周六（8日）便是元宵佳節，天文台料當日大致天晴，早上清涼，日間乾燥；市區最低氣溫僅攝氏15度，打鼓嶺最低更只得13度，市民要做好保暖。

近日天氣回暖，氣溫亦有上升，惟「天陰陰」多雲。（資料圖片）

天文台表示，東北季候風正影響華南沿岸，料今日（3日）下午短暫時間有陽光，晚上有一兩陣微雨，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。展望未來兩三日風勢頗大及有幾陣雨，接近周末天色好轉。

近日天氣回暖，氣溫亦有上升，惟「天陰陰」。明日（4日）24節氣中的「立春」，有迎來春天的意思。天文台預測，明日多雲，有幾陣雨。氣溫介乎16至19度，相對濕度為75%至95%，較農曆新年假期和暖。

天文台料周末至下周初沿岸地區天色好轉，但早上仍然清涼。（天文台網頁截圖）

天文台料要至周六才可重見陽光，元宵大致天晴，早上清涼，天氣亦較為乾燥，相對濕度最低為55%。然而天晴天氣只維持短短數日，天文台預測下周二（11日）大致多雲，氣溫17至20度，相對濕度為70%至90%。而下周三（12日）則料大致多雲，有幾陣雨，氣溫會再稍微回升至18至21度。