立春晚上有幾陣雨　天文台料未來兩日持續清涼最低15度

今日（4日）是24節氣中的「立春」，有迎來春天的意思。然而天文台預料，明日（5日）天氣仍清涼，市區最低氣溫為15度，打鼓嶺、上水等多區最低僅13度，市民仍然要做好保暖工作。 天文台表示，影響華南沿岸的東北季候風會在未來1、2日增強，該區風勢頗大，天氣持續清涼。一股乾燥的季候風補充會在周五（7日）抵達華南，周末至下周初沿岸地區天色好轉，但早上仍然清涼，料一道低壓槽會於下周中期在華南逐漸發展。

（天文台網頁截圖）

天文台指，東北季候風正為華南沿岸帶來稍涼的天氣，一道雲帶正覆蓋華南。預測今日大致多雲，晚上有幾陣雨，吹和緩東北風，離岸風勢間中清勁。展望未來1、2日風勢頗大及有微雨，接近周末天色好轉。

天文台預測，明日大致多雲，早晚有微雨，氣溫介乎15至18度，相對濕度為75%至90%，上水、打鼓嶺及石崗等地區最低氣溫僅13度。清涼天氣料一直維持，但天文台預測周六（8日）元宵佳節可重見陽光，當日大致天晴，早上清涼，日間乾燥。氣溫介乎15至20度，相對濕度55%至80%。

立春過後天氣仍然清涼，天文台料明日最低氣溫為15度。（資料圖片）

惟天晴但只現數日便要告別，天文台料下周二（11日）大致多雲，有幾陣雨，氣溫介乎17至20度，相對濕度70%至95%。氣溫至下周四（13日）回升，天文台料當日多雲，有驟雨，氣溫介乎19至22度。