今年1月成有記錄以來最暖　平均氣溫較正常高2.3度

剛過去的1月中，除了農曆新年假期較寒冷外，其餘時間厚外套亦沒有機會出動。天文台今日（4日）指，由於影響華南的東北季候風於今年1月大部分時間較正常弱，本港錄得有記錄以來最暖的1月。本月平均最高氣溫及平均氣溫為21.2度及18.6度，分別較其正常值高2.6度及2.3度，兩者皆是有記錄以來1月的最高。 天文台又指，本月平均最低氣溫為16.8度，較正常值高2.3度，是有記錄以來1月的其中一個第2高。另外，本月亦較正常少雨，全月只錄得14.8毫米的雨量，約是正常值24.7毫米的60%。

天文台指1月8日本港天氣持續晴朗，錄得全月最高的26.0度。（資料圖片）

天文台指，受一股清勁至強風程度的東北季候風影響，1月1日本港風勢頗大，天氣清涼，早上有幾陣雨。隨着東北季候風逐漸緩和，覆蓋本港的雲層轉薄，1月2日下午本港天氣轉為普遍晴朗，而一個位於華南的高空反氣旋於其後兩日持續為本港帶來普遍晴朗的天氣。

隨着一股東北季候風於1月8日早上抵達華南沿岸地區，本港天氣持續晴朗，當日下午東風增強，在陽光充沛的情況下，香港天文台錄得的氣溫上升至全月最高的26.0度。

受一股清勁至強風程度的東北季候風影響，1月9日及10日本港天氣稍涼，部分時間有陽光。隨着風勢逐漸緩和，1月11日日間多處地區能見度較低。一道位於華南的冷鋒於當晚横過廣東沿岸地區，令本港隨後兩天的早上較涼。

受一股偏東氣流影響，1月14日本港日間轉晴。隨着偏東氣流增強，本港其後兩日大致多雲，並有幾陣雨。與此同時，一道冷鋒於1月16日晚間橫過廣東沿岸地區。隨着該股東北季候風被一股海洋氣流取代，1月22日至24日本港天氣較為和暖，並有幾陣微雨，沿岸有薄霧或霧。受華南沿岸的雨帶影響，1月25日本港大致多雲及有幾陣雨。

隨着一道冷鋒於年初一1月25日晚間橫過廣東沿岸地區，年初二1月26日本港天氣轉為大致多雲，間中有雨及雷暴，早上本港多處地區錄得約10毫米的雨量。與冷鋒相關的強烈冬季季候風於當日更為本港帶來顯著較涼的天氣，天文台在26日亦發出寒冷天氣警告，至2月1日才除下。

在北風影響下，1月27日及28日早上本港大致多雲、天氣寒冷，有幾陣雨。1月28日日間雲層逐漸消散，天氣轉為天晴乾燥，早上香港天文台錄得的氣溫下降至全月最低的10.8度。