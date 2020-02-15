冷鋒今晚殺到一夜跌11度　下周寒冷乾燥　林超英：北風播毒無根據

冷鋒今晚（15日）殺到，加上「翻大北風」，下周初天氣「凍冰冰」！天文台表示，位於華南北部的冷鋒正向南移動，預料會在今晚至明早（16日）橫過廣東沿岸。強烈冬季季候風亦會在未來數天為華南帶來寒冷及乾燥的天氣，天色漸轉晴朗，日夜溫差較大。隨著冬季季候風在下周後期緩和，華南氣溫逐漸回升。 天文台預料，明早市區最低氣溫僅得攝氏12度，對比起今日最高氣溫有23度，即一夜氣溫驟跌11度！而下周一（17日）及下周二（18日）最低氣溫更只得10度，打鼓嶺最低只有7度，市民緊記要準備好厚衣物保暖。

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天文台表示，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東，本港今早有霧，橫瀾島的能見度曾下降至200米以下。隨著一道冷鋒橫過廣東沿岸，該區天氣明日顯著轉冷及有驟雨。今日大致多雲及有霧，有幾陣驟雨，今晚驟雨增多及有幾陣狂風雷暴，吹和緩至清勁東至東南風。

天文台展望明日天氣顯著轉冷，早上多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴；日間部分時間天色明朗。氣溫介乎12至18度，沙田及大埔等只得11度；相對濕度則為60%至95%。

天文台預料明早市區最低氣溫僅得12度，下周一（17日）及下周二（18日）最低氣溫更只得10度。（天文台網頁截圖）

下周一則大致天晴，早上寒冷，日間非常乾燥。氣溫介乎10至16度，早上上水及大埔等最低僅得8度；相對濕度最低亦得35%，市民除了要保暖外，亦緊記要保濕。下周二天晴乾燥，早上寒冷。氣溫介乎10至17度，相對濕度則為45%至75%。

氣溫至下周五（21日）才稍為回升，天文台料下周五部分時間有陽光，氣溫介乎15至20度，最高氣溫終重見「2字頭」，其後數日亦一直可見陽光，氣溫就介乎16至21度。

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冷鋒過境，前天文台台長林超英就指，網上流傳冷鋒會將武漢的病毒帶到香港，以及候鳥會傳來病毒是沒有科學基礎及信口開河，呼籲市民不要相信，並直言預防可能在本地流傳的病毒才是最緊要的事。

他解釋，武漢離香港九百多公里，就算有病毒散橎，離開武漢不遠便已大量稀釋，即已「溝稀哂」。而且冷鋒南下期間落了很多雨，早以洗掃乾淨。至於鳥類問題，林指完全沒有任何證據講鳥類帶新型肺炎病毒，其次是春天已到，候鳥向北飛。在這個背景之下，只有香港傳給北方。