天文台料周一、二最低溫僅10度　日夜溫差大　周五氣溫重返2字頭

天氣明顯轉涼，今早多區徘徊在攝氏12度，大帽山更跌至4.2度。隨一股強烈的冬季季候風殺到，本港明日及後日（17及18日）市區最低氣溫跌至10度，且天晴乾燥，早上寒冷，料周二清晨上水、打鼓嶺氣溫更跌至7度。這股冬季季候風將於本周後期緩和，本港氣溫將逐步回升，至下周一（24日）回升至22度。

天文台預測本港明日及後日市區最低氣溫跌至10度。（資料圖片／張浩維攝）

寒冷天氣警告仍然生效，本港今早時晴時陰，天文台表示稍後有一兩陣微雨，晚上天氣寒冷。明日本港氣溫將進一步下降，市區最低氣溫僅10度，有機會為今年入冬以來最低溫刷新記錄（上月28日市區最低氣溫僅10.8度）。天文台表示，一股強烈的冬季季候風會在未來數日為華南帶來寒冷及乾燥的天氣，該區天色漸轉晴朗，日夜溫差較大，料周二最低溫仍維持在10度，且日夜溫差達7度，市民要注意保暖！

天文台預測，本港未來九日將迎來陽光，周三（19日）將是二十四節氣中的「雨水」，料當日仍然寒冷，市區最低氣溫僅12度；隨著冬季季候風在本周後期緩和，華南氣溫逐漸回升，本港氣溫亦隨之上升，至下周一最高氣溫更飆升至22度，但料當日大致多雲，短暫時間有陽光。