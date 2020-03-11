天文台料周五濕度最高達100%　下周五春分沿岸有霧　最高25度

春回大地，近日天氣回暖外，亦經常潮濕有霧。天文台指，現時影響廣東的東北季候風會在明日（12日）逐漸被一股溫暖潮濕的海洋氣流取代，未來一兩日沿岸地區有霧。預料另一股東北季候風會在周六（14日）抵達華南沿岸，隨後兩三日該區天色好轉。 下周五（20日）是二十四氣中的春分，即天氣慢慢轉暖，雨水相對增多，而且空氣非常潮濕。天文台料當日短暫時間有陽光，晚上沿岸有薄霧，相對濕度最高達90%。

春回大地，近日天氣回暖外，亦經常潮濕有霧。（社區天氣觀測計劃 CWOS／CP LaU）

天文台今日（11日）指，東北季候風正影響廣東，正午時分本港各區氣溫普遍較昨日（10日）低五度左右。預測今日多雲，有一兩陣雨，吹和緩至清勁偏東風。天文台展望明日大致多雲，有幾陣雨。晚上沿岸有薄霧，氣溫介乎19至23度，相對濕度為75%至95%。而周末期間天色逐漸好轉。

天文台預測，周五（13日）早晚有霧及一兩陣雨，日間短暫時間有陽光。氣溫介乎21至26度，相對濕度最高達100%，抽濕機是時候出動。至周日（15日）料終可重見陽光，天文台料大致天晴，氣溫介乎18至23度，相對濕度為60%至80%。天氣怡人，市民可好好享受假期。

天文台料另一股東北季候風會在周六（14日）抵達華南沿岸，隨後兩三日該區天色好轉。（天文台網頁截圖）

惟料下周中期要暫別陽光，天文台料下周三（18日）大致多雲，有幾陣驟雨。氣溫介乎20至24度，相對濕度為80%至95%。下周五便是春分，亦是晝夜平分點，白天及夜晚時間幾乎等長；春分過後就開始日長夜短。天文台料春分當日氣溫介乎20至25度，相對濕度為75%至90%。