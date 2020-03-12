天文台料明最高溫達26度兼有雨　下周初天晴過後　再迎多雲有雨天

本港今日（12日）繼續天陰陰，一股溫暖潮濕的海洋氣流會在明日（13日）為廣東沿岸帶來有霧的天氣，天文台預測將為本港帶來一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，市區最高溫升至攝氏26度，相對濕度最高可達100%。 一股乾燥的東北季候風將於下周初為本港帶來稍涼及普遍晴朗的天氣，其後一股偏東氣流殺到，將於下周二（17日）起一連三日帶來雨水，市民外出時要常備雨具了！

天文台表示，一股溫暖潮濕的海洋氣流會在明日為廣東沿岸帶來有霧的天氣。（資料圖片）

本港今日大致多雲及有薄霧，下午部分時間天色明朗，吹清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風，今晚轉吹和緩東南風，氣溫介乎18至23度。

明日起本港稍升溫，天文台表示，一股溫暖潮濕的海洋氣流會為廣東沿岸帶來有霧的天氣，料早晚有霧及一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，市區最高溫升至26度，相對濕度最高達100%，十分潮濕！天文台預料，一股乾燥東北季候風會在周六抵達華南沿岸，並在下周初為該區帶來稍涼及普遍晴朗的天氣，料下周日及一天晴，最低氣溫重返18度。

受一股偏東氣流影響，下周中期廣東沿岸雲量增多及有一兩陣雨。天文台表示，下周二起一連三日有雨，最高氣溫達24度；隨後本港又再升溫，至下周六最高達26度，部分時間有陽光，相對濕度最高仍達95%。