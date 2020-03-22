天文台料明日最高濕度達100% 一連多日潮濕有驟雨 持續至下周

踏入春季，本港迎來多日潮濕有驟雨的天氣。天文台指，一股溫暖的海洋氣流正影響廣東沿岸，預測明日潮濕有霧，最高相對濕度更高達100%，未來九日相對濕度最高均為90%或以上，潮濕天氣持續。 另外，廣東沿岸隨後一兩日受清勁偏東氣流影響，高空擾動在本週中後期為華南帶來驟雨，而受東北季候風影響，週末及下週初該區天氣稍涼及有幾陣雨，一連多日有雨。

天文台預料明日仍然潮濕有霧，部分時間有陽光，晚上有微雨。（資料圖片）

天文台表示，由於一股溫暖的海洋氣流正影響廣東沿岸，預測本港下午及今晚天氣大致多雲，沿岸有霧，部分時間有陽光，吹微風，展望明日仍然潮濕有霧。根據最新的九天天氣預報，明日最高預測濕度達到100%，一連九日相對濕度介乎70至95%，潮濕情況持續至下周。

九天天氣預報。（天文台截圖）

天文台指，廣東沿岸隨後一兩日受清勁偏東氣流影響，高空擾動在本週中後期為華南帶來驟雨，而受東北季候風影響，週末及下週初該區天氣稍涼及有幾陣雨。天文台料，明日氣溫介乎攝氏21至27度，部分時間有陽光，沿岸有霧，晚上有微雨。



自周三（25日）起，一連多日有驟雨，情況持續至周末及下周初期。周末氣溫亦稍轉涼，預測介乎20至23度。