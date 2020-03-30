清明時節雨紛紛　天文台料明起一連九日有雨　僅兩日有陽光

本港今早（30日）下起毛毛細雨，上空灰蒙蒙一片。天文台預測，明日（31日）起一連九日有雨，且最高相對濕度達95%。周六（4月4日）是清明節，依舊是「清明時節雨紛紛」。 天文台預料高空擾動會在下周初為華南地區帶來雷雨，本港下周日（4月5日）起開始一連三日迎來雷暴，市民未來數日外出時也要常備雨傘。

天文台預測，今年清明節多雲有雨。（資料圖片 / 羅君豪攝）

本港今日多雲，有幾陣雨，能見度頗低，市區氣溫介乎20至22度。隨著東北季候風緩和，明日廣東沿岸潮濕有薄霧，本港最高溫升至25度，下午部分時間天色明朗，晚上開始迎來幾陣驟雨；至周三（4月1日）市區氣溫仍介乎21至25度，短暫時間有陽光，但早晚有一兩陣驟雨。

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在隨後數天為華南沿岸帶來多雲有雨的天氣，至清明節當日仍是大致多雲，有一兩陣雨，最高氣溫達24度。根據天文台資料，本港有記錄以來最熱的清明節是在2015年，當日最高溫達30.6度；最冷的一年是在1969年，當日最低溫僅9.9度。

下周初迎雷暴

天文台預料，高空擾動會在下周初為華南地區帶來雷雨。下周日本港多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，其後兩日天氣依然不穩，下雨天料持續至下周三（8日）。