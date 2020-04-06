天文台預測復活節假期迎冷鋒　最低跌至18度　短暫時間有陽光

本港今日（6日）仍是下雨天，稍後時間雨勢有時頗大及有幾陣雷暴。天文台預測明日（7日）依然局部地區有雷暴，至本周中期開始短暫放晴。 一連四日的復活節假期周五（10日）展開，天文台表示期間將迎短暫時間的陽光及幾陣驟雨，加上一道冷鋒會在下周日（12日）橫過華南沿岸，屆時本港大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，假期期間最高溫達攝氏24度，最低則降至18度。

本港今日多雲，有幾陣驟雨，稍後雨勢有時頗大及有幾陣雷暴。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

天文台表示，高空擾動會在今明兩日為華南帶來雷雨，故預測今日多雲，有幾陣驟雨，稍後雨勢有時頗大及有幾陣雷暴；至明日仍然局部地區有雷暴，雨天下市區最高氣溫料低於20度。

隨著高空擾動遠離，本周中後期該區驟雨減少，天色好轉，周三起本港開始短暫時間有陽光，但踏入復活節假期後，開始幾陣驟雨。天文台預料，一道冷鋒會在下周日橫過華南沿岸，本港當日將大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時能見度較低。下周初本港仍有幾陣驟雨，天氣稍涼，天文台料假期最後一日最低氣溫降至18度。

假期過後，天文台預測仍短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；下周中期天色再次漸轉明朗，市區最高氣溫料重返24度。