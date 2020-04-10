復活節「倒春寒」 　冷鋒周六晚殺到　周日最低溫跌至16度

今日（10日）是一連四日復活節假期的第一日，天文台指現時氣溫為攝氏23.5度，預料下午天晴乾燥，今晚部分時間多雲，吹和緩至清勁偏東風。而明日（周六）早上短暫時間有陽光，稍後轉為幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎攝氏19至25度。而下周亦會出現「倒春寒」 現象，周日（12日）起溫度會短暫下跌至攝氏16度，而下周一最低氣溫再跌至攝氏15度，下周二(14日)起逐漸回暖。

天文台料周六（11日）早上短暫時間有陽光，稍後轉為幾陣驟雨，局部地區有雷暴，能見度較低。

「倒春寒」 是指，在2到4月期間，由於北方冷空氣的頻繁南下，造成氣溫起伏較大的現象。天文台預測，本港今日氣溫介乎20至25度，下午天晴乾燥，今晚部分時間多雲。吹和緩至清勁偏東風；展望明日早上短暫時間有陽光，稍後轉為幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎攝氏19至25度。

然而，隨着一道冷鋒會在星期六稍後橫過廣東後，隨後一兩日該區天氣顯著轉涼，天文台預計周六(11日)氣溫會由攝氏25度，下降至19 度；至周日（12日）則初時有一兩陣驟雨，早上顯著轉涼，日間天晴乾燥，氣溫介乎攝氏16至22度；而至下周一最低氣溫跌至攝氏15度，下周二(14日)起逐漸回暖。

按天文台九天天氣預報，冷鋒會在周六稍後橫過廣東，而受乾燥大陸氣流影響，下週初華南地區天色晴朗。預料晴朗的天氣會持續至下週中後期。

香港天文台網站截圖