本港未來一連九日有陽光　周四起最高升至26度　下周初迎驟雨

本港今日（12日）陽光普照，天文台料市區最高溫達攝氏23度，香港公園中午更升溫至24.9度，未來九日仍繼續有陽光，氣溫亦會進一步上升，至周四（16日）最高溫達26度，石崗、打鼓嶺地區或再升溫至27度。 一股溫暖的海洋氣流會在周末及下周初為華南沿岸帶來有薄霧的天氣，下周初本港將有一兩陣驟雨，最高相對濕度回升至95%。

天文台表示未來一兩日華南天氣清涼，天色良好，預料位於中國東南沿岸的一道高壓脊會在本周中後期為廣東帶來普遍晴朗的天氣。（資料圖片）

經歷多日的下雨天，本港陽光再現。受乾燥的大陸氣流影響，天文台表示未來一兩日華南天氣清涼，天色良好，預料位於中國東南沿岸的一道高壓脊會在本周中後期為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區日夜溫差較大。回看本港天氣，明日本港市區最高氣溫仍維持在23度，至周三（15日）氣溫進一步上升至25度，日夜溫差達7度，其後數天市區最高氣溫升至26度，日夜溫差收窄。

一股溫暖的海洋氣流會在周末及下周初為華南沿岸帶來有薄霧的天氣，令本港濕度上升，最高升至95%。天文台預測，下周日短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚有薄霧，但氣溫仍維持26度，至下周二再迎一兩陣驟雨，氣溫稍跌至最高25度。