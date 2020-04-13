天文台預測本周天晴　最高氣溫26度　下周初有驟雨

復活節假期最後一日繼續迎來晴天，市區最高溫升至攝氏24度。天文台預測，本周大部分時間天晴，且氣溫會進一步上升，最高溫達26度。一股溫暖的海洋氣流隨後會在接近周末至下周初影響本港，天文台預測下周日（19日）將迎來一兩陣驟雨，氣溫將再升高至27度，其後數天雨水增多。

近日陽光普照，不少市民趁假期外出遊玩。（資料圖片 ／ 歐嘉樂攝）

本港今日陽光普照，天文台表示，一道微弱高壓脊會在未來數天為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，該區日夜溫差較大。根據最新九天天氣預報，明日本港最高溫料仍維持在24度，但天氣較乾燥，最低相對濕度僅50%；至周三（15日）氣溫進一步升高至25度，且日夜溫差擴大至7度。天晴的日子維持至周末，最高溫達26度，早晚有薄霧。

天文台預料，一股溫暖的海洋氣流會在接近周末至下周初影響華南沿岸，本港在下周日將部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，但本港氣溫再進一步升至27度。至下周二（21日）起雨水增加令氣溫稍微跌，下周中期最高溫回落至24度。

天文台預料一股溫暖的海洋氣流會在接近周末至下周初影響華南沿岸，屆時會有驟雨。（天文台網頁截圖）

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