未來七日有陽光最高28度　下周日穀雨有霧濕度最高達100%

陽光充沛及清涼的復活節假期剛過，本港繼續晴朗的天氣。天文台指，一道微弱高壓脊會在未來一兩天為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，而受一股溫暖潮濕的海洋氣流影響，接近周末至下周初華南沿岸有霧。 下周日（19日）是廿四節氣中的「穀雨」，代表天氣溫和，雨水明顯增多，亦是春季的最後一個節氣。天文台料下周日早晚沿岸有霧，相對濕度最高更達100%，市區氣溫則介乎攝氏22至27度，之後一日最高氣溫更達28度。

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天文台表示，今日（14日）一道雲帶正覆蓋廣東，料下午及今晚大致多雲，下午部分時間天色明朗及乾燥，吹和緩東至東北風。展望未來兩三日大致天晴，周末至下周初漸轉潮濕有霧，日間相當溫暖。明日（15日）則料大致天晴，氣溫介乎19至25度，相對濕度則為60%至90%。

至周六（18日）天文台則預測部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚有薄霧。氣溫介乎21至26度，相對濕度70%至95%。下周日穀雨料部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有霧。氣溫為22至27度，相對濕度為70%至100%。

天文台指受一股溫暖潮濕的海洋氣流影響，接近周末至下周初華南沿岸有霧。（天文台網頁截圖）

晴朗天氣至下周三（22日）便要暫別，又回復潮濕有雨。天文台料下周三及下周四（23日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。氣溫同介乎21至24度，相對濕度則為80%至95%。