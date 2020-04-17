冷鋒下周中又殺到　下周五文憑試開考日最低氣溫18度

近日陽光充沛，今日（17日）未到中午12時多區氣溫已高於攝氏28度，達炎熱標準。天文台指，受溫暖潮濕的海洋氣流影響，未來數日華南沿岸有霧。預料一道冷鋒會在下周中期抵達廣東沿岸，該區天氣轉涼。而受高空擾動影響，下周中後期華南有雨。 教育局日前公布今年中學文憑試將於下周五（24日）開考，天文台料當日市區最低氣溫會跌至18度，當日亦會多雲間中有雨，局部地區有雷暴。考生出門要帶備外套及雨具。

本港今日（17日）市區最高氣溫達攝氏28度，但未到中午12時，大美督及上水已錄得超過29度。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

本港今日（17日）市區最高氣溫達攝氏28度，但未到中午12時，大美督及上水已錄得超過29度。天文台表示，一道高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。預料今日（17日）大致天晴，下午天氣炎熱，吹輕微至和緩東風。展望未來兩三日大致天晴，日間炎熱；下周初潮濕有霧，中後期天氣較涼及有雨。

下周日（19日）是廿四節氣中的穀雨，代表天氣溫和，雨水明顯增多，亦是春季的最後一個節氣。天文台預料，當日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，早晚沿岸有霧。氣溫介乎22至28度，相對濕度最高達100%。

天文台料下周初潮濕有霧，中後期天氣較涼及有雨。（天文台網頁截圖）

晴朗天氣至下周三（22日）就要暫別，天文台料下周二大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。氣溫微跌到介乎21至25度，相對濕度為75%至95%。天文台預料下周五多雲，間中有雨，局部地區有雷暴。氣溫稍跌，介乎18至21度；相對濕度則為80%至95%。

有雨天氣將維持至下個周末，天文台料下周六（25日）、日（26日）同樣多雲，有幾陣雨。氣溫分別為18至22度及19至24度。