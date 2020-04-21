天文台料一連五日有雨　周五、六最低氣溫僅17度　下周初重見陽光

近日本港步入初夏，天氣逐漸變得炎熱。今日（21日）未到正午，多區氣溫已高見攝氏30度，包括元朗、流浮山及大美篤等。天文台指，位於廣東內陸及東部沿岸的一道冷鋒會在明（22日）早橫過珠江口。受東北季候風及高空擾動影響，本周中後期廣東顯著轉涼，風勢頗大及有雷雨。 天文台預料，未來一連五日有雨，周五（24日）及周六（25日）市區氣溫更驟降至最低17度，而且多雲有雨。周五亦是中學文憑試開考日，考生出門時緊記帶備雨傘及外套。

天文台料隨著高空擾動遠離，下周初天色逐漸好轉。（資料圖片／余俊亮攝）

天文台指，一道低壓槽正為華南北部帶來驟雨，料今日部分時間有陽光及炎熱，吹和緩東南風。展望未來數日天氣顯著轉涼及有雨；隨著高空擾動遠離，下周初天色逐漸好轉。

天文台料由明日起至下周日（26日）有會雨，周五更局部地區有雷暴，氣溫則清涼，介乎17至20度；相對濕度則為80%至95%。周六同樣清涼，天文台料周六大致多雲，有幾陣雨，早上清涼。氣溫介乎17至21度，相對濕度為70%至95%。

天氣至下周初好轉，天文台料下周二（28日）短暫時間有陽光，最低氣溫回升至20度，最高氣溫則料為25度，相對濕度為65%至85%。

天文台預料未來一連五日有雨，周五（24日）及周六（25日）市區氣溫更驟降至最低17度。（天文台網頁截圖）