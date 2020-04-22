氣溫過山車　先跌後升波幅13度　周五最低17度　佛誕勞動節回暖

東北季候風正為廣東帶來較涼天氣，本港今（22日）早轉陰有雨，天文台預測市區最低氣溫只有攝氏21度，較昨日下午最高30度下跌9度。受東北季候風及高空擾動影響，本港未來兩三日天氣清涼，風勢頗大及有雷雨，周末最低氣溫進一步降至17度，天文台料下周本港漸轉天晴，至中期最高氣溫回升至27度。 4月30日是佛誕紅日，最高27度；踏入5月首日，也是勞動節假期，天文台預測當日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高氣溫再升至28度。

天文台預測今日（22日）多雲及有幾陣雨，市區最低氣溫只有攝氏21度。（資料圖片）

周五文憑試開考 清涼兼有雷暴

天文台表示，受東北季候風及高空擾動影響，未來兩三日廣東天氣清涼，風勢頗大及有雷雨。回看本港天氣預測，料明日（23日）繼續是多雲、間中有雨，周五（24日）文憑試筆試首日料天氣清涼，初時局部地區有雷暴，最低氣溫降至17度，相對濕度最高達95%，下雨天預料持續至下周日（26日）。

隨着高空擾動遠離及風勢緩和，下周該區氣溫回升，天色逐漸好轉。天文台預測，下周二（28日）起一連四日有陽光，最高氣溫達25度，其後數天氣溫逐漸上升，至下周五（5月1日勞動節）最高氣溫升至28度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高相對濕度達90%。

（天文台網站截圖）