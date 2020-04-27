天文台料佛誕好天勞動節有驟雨　周日起最高30度迎立夏

本港漸轉天晴，天文台預測一股大陸氣流會在未來兩三日帶來普遍晴朗的天氣，料未來一連九日有陽光。周四（30日）是佛誕，料當日市區最高溫達攝氏28度，部分時間有陽光；踏入5月首日，也是勞動節假期，料短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高亦28度。 天文台預測，下周日（3日）起一連四日，市區最高氣溫再升溫至30度，下周二（5日）是二十四節氣中的立夏，標誌着春夏季節交替，料當日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

近日陽光再現，不少人到沙灘曬太陽。（資料圖片 / 張浩維攝）

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大美督中午近30度

本港今日部分時間有陽光及有煙霞，日間炎熱及乾燥，市區最高氣溫料達28度，未到正午12時，大美督已升溫至29度，元朗公園更達29.4度。天文台表示，一股大陸氣流會在未來兩三日為華南帶來普遍晴朗的天氣，周四佛誕當日部分時間有陽光，最高氣溫仍達28度。

踏入5月，天文台表示受海洋氣流影響，本周後期至下周初廣東沿岸潮濕有薄霧，勞動節假期當日料短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，晚上有薄霧，最高相對濕度達95%，其後數天本港稍升溫，至下周日（3日）起一連四日最高溫達30度。

4月28日至5月6日九天天氣預報。（天文台網站截圖）

今日天色轉晴，藍天白雲。

下周二是二十四節氣中的立夏，天文台料當日最高達30度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，翌日雨水增多。翻查資料，天文台記錄中最熱的立夏是在1952年，最高溫達32.4度；最冷則只有17度，發生在1999年。