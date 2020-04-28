佛誕勞動節後一連五日達30度　天文台料立夏31度或成今年最熱

近日本港好天氣再現，氣溫更步入炎熱。天文台指，一道高壓脊會在未來一兩日為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，日夜溫差較大。受海洋氣流逐漸影響，接近周末至下周初華南沿岸潮濕有薄霧，料高空反氣旋會在下周中期持續為廣東帶來炎熱的天氣。 天文台預測由下周日（5月3日）起，一連五日最高氣溫將達「3字頭」。當中下周二（5月5日）是二十四節氣中的立夏，代表夏天來臨，當日市區最高氣溫料達31度，料取代4月19日的30度，成為今年迄今最高溫一日。

今日（28日）陽光充沛，未夠中午12時，多區氣溫已高於30度。

+ 2

佛誕假期天晴​乾燥

今日（28日）陽光充沛，未夠中午12時，多區氣溫已高於30度，包括上水及元朗。天文台指，一股大陸氣流正為華南帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，紅色火災危險警告亦生效，表示火災危險性極高。今日料天晴乾燥，吹和緩東至東北風，風勢間中清勁。

天文台展望未來數日部分時間有陽光，日間炎熱，周五勞動節（5月1日）及周末（5月2日）早晚有薄霧。周四（4月30日）為佛誕假期，往年市民或會到長洲參與太平清醮活動，但因應疫情今年或要留在家中。天文台就預測當日大致天晴，氣溫介乎23至29度，相對濕度為65%至90%。

天文台預測由下周日（5月3日）起，一連五日最高氣溫亦突破「三字頭」。（天文台網頁截圖）

天文台則料勞動節會短暫時間有陽光，局部地區有驟雨。氣溫介乎23至28度，相對濕度為70%至95%。

由下周日起天氣炎熱，一連五日最高氣溫高於30度，下周二立夏更高達31度，料成為今年目前為止最熱的一日，亦是近七年最高溫的立夏。天文台料下周二部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。氣溫介乎25至31度，相對濕度為65%至95%。

↓↓市民近日到沙灘「放風」情況↓↓