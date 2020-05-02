五月天熱爆　天文台預測下周五及六最高33度　料發酷熱天氣警告

本港天氣熱辣辣，大批市民外出享受陽光。天文台指，高空反氣旋會在未來數天持續為華南沿岸帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。受西南氣流影響，下周中後期該區氣溫進一步上升，有幾陣驟雨。 天文台預測下周五（8日）及周六（9日）市區最高氣溫均高達攝氏33度，達「酷熱」的標準，料或會發出今年首個酷熱天氣警告。而下周三（6日）起，料一連六日亦會有驟雨，市民除注意消暑外，亦須帶備雨傘外出。

+ 4 + 3 + 2

天文台表示，一道高壓脊正為華南沿岸帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。今日（2日）正午時分，本港各區氣溫上升至28度以上，沙田、上水及九龍城等多區更高見30度以上。預料今日大致天晴及炎熱，吹輕微至和緩偏南風，展望未來兩三日大致天晴及炎熱，下周中後期氣溫進一步上升，亦有一兩陣驟雨。

天文台料下周三部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，其後六日亦同樣有驟雨。氣溫則介乎26至32度。至下周五、六同樣部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。兩日氣溫亦介乎27至33度，相對濕度則為60%至90%。

天文台預料下周五（8日）及周六（9日）市區最高氣溫均高達攝氏33度。（天文台網頁截圖）

至5月11日則要暫別陽光，天文台料11日大致多雲，有幾陣驟雨。但天氣仍然炎熱，氣溫介乎26至31度，相對濕度為70%至95%。