大美督中午高逾35度　天文台預測周三起酷熱　一連四日最高33度

天氣持續炎熱，天文台預測今日（4日）最高氣溫達32度，料會打破昨日錄得的今年最熱的紀錄，大美督中午高逾35度。 然而這只是熱浪開始，天文台預料本周三（6日）起，一連四日高達33度，即達酷熱水平，較昨日預測提早兩日，料天文台會發出酷熱天氣警告。

天氣持續炎熱，今日最高氣溫達32度。（資料圖片／歐嘉樂攝）

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今年最熱的日子屢被打破，上月佛誕（30日）曾創下30.3度，但至昨日（3日）已達31度，至當日下午4時45分左右，天文台總部再錄得31.3度；直至今日（4日），最高氣溫再達32度。

根據分區天氣，中午時分大美督氣溫達到35.6度；而元朗公園亦達33.5度；天文台總部則有31.2度，比昨日錄得的全年最高僅低0.1度。

大美督中午時分，氣溫高逾35度。（天文台網站）

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33度高溫「提早來臨」

天文台昨日本來預測，至周五（8日）才會高達33度。不過，根據最新預測，33度高溫將會提早兩天來臨，並會一連四日持續，且局部地區有驟雨。直至下周日（10日）母親節，最高氣溫才會稍降1度。