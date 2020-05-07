天文台料周日成半世紀最熱母親節　料有驟雨雷暴　最高氣溫32度

本港近日天氣炎熱，加上陽光充沛，市民外出亦要注意消暑。天文台預料，高空反氣旋會在未來一兩天為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，一道低壓槽會在下周日（10日）橫過廣東，並在下周初為該區帶來不穩定天氣。 下周日是一年一度的母親節，不少人亦會外出慶祝。天文台預測今年母親節短暫時間有陽光，稍後局部地區有驟雨及雷暴，市民外出時緊記帶備雨傘。而市區最高氣溫達攝氏32度，有機會成為53年來最熱的母親節。

天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及炎熱的天氣，今日（7日）部分時間有陽光，天氣炎熱，吹和緩偏南風。展望未來一兩日部分時間有陽光及酷熱，下周初有幾陣驟雨。天文台提醒天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

天文台預測，明日（8日）及周六（9日）同樣部分時間有陽光，日間酷熱，明日下午局部地區有驟雨。兩日氣溫同介乎28至33度，達酷熱程度，相對濕度則為60%至90%。

天文台預料，高空反氣旋會在未來一兩天為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。（天文台網頁）

下周日母親節則料局部地區有驟雨及雷暴，氣溫介乎27至32度，相對濕度為65%至95%。翻查資料，對上一次錄得32度或以上的母親節已是1967年的32.2度；若下周日錄得32度，則成為53年來最熱的母親節，而最歷年來最熱的母親節為1958年錄得的33.3度。

下周一（11日）則料要暫別陽光，天文台料下周一大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。氣溫稍稍降至介乎26至30度，相對濕度為70%至95%，其後數日則短暫時間有陽光。