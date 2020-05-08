母親節｜天文台料雷暴　下周二最高溫回落二字頭　近周末陽光再現

本港上空今早（8日）有烏雲，市區最高氣溫下午或升高至攝氏32度，天文台發出特別天氣提示，天氣炎熱可能影響健康，市民應多補充水分。天文台預測，假日最高氣溫仍維持32度，但母親節（10日）當日天氣不佳，將迎來幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下周一（11日）更有幾陣狂風雷暴。 好天氣在下周中後期重臨，下周四（14日）起部分時間有陽光，近周末最高氣溫重返32度。

天文台預測，母親節短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。（資料圖片 / 方家遠攝）

本港今日天氣炎熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫介乎28至32度。今早雖然天陰陰，但上水及打鼓嶺已升溫逾32度。

天文台表示，高空反氣旋會在明日（9日）繼續為華南帶來炎熱天氣，令本港部分時間有陽光，初時局部地區有驟雨。而一道低壓槽會在下周日橫過廣東，並在隨後一兩日於沿岸徘徊，該區有雷雨，當日亦是母親節，天文台預測短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，市區最高氣溫維持32度，計劃外出慶祝的市民記得帶備雨具了。

下周一天氣仍不佳，天文台預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，翌日仍有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，最高氣溫進一步稍跌至29度。隨著高空反氣旋在下周中後期再度增強，華南天色好轉，本港下周四起至周末均部分時間有陽光，最高氣溫再次重返32度。