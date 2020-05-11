強雷雨帶抵港　天文台料時速80公里強陣風將襲港　黃雨警告生效

天文台今日（11日）晚上7時發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的強雷雨帶正逐漸靠近沿岸地區，並可能在未來兩三小時開始影響本港，市民請提高警惕。 天文台晚上8時45分再發出提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。最新雷達圖顯示，強雷雨帶南端即將進入本港西北面。預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港，雷暴警告晚上9時10分生效。 天文台在晚上9時25分，發出黃色暴雨警告。在晚上9時35分，沙洲錄得每小時約70公里的強陣風。

天文台今日傍晚6時45分指，一道低壓槽正為廣東帶來雷雨，預料該低壓槽會在晚間影響沿岸地區。本港下午天氣酷熱，天文台錄得最高氣溫33.5度，是今年以來最高紀錄。

+ 7 + 6 + 5

天文台表示，受低壓槽影響，本港地區今晚及明日天氣預測大致多雲，初時間中有驟雨及狂風雷暴，明日稍後驟雨逐漸減少。明日氣溫介乎26至31度，吹微風。星期三有幾陣驟雨，隨後一兩日天氣炎熱。隨著高空反氣旋在本周中後期增強，華南驟雨減少，天氣炎熱，而一股西南氣流會在下周初為該區帶來驟雨。

此外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在本周後期橫過菲律賓進入南海東北部，隨後轉移向呂宋海峽一帶。