天文台料熱帶風暴周日逼近港600公里範圍　氣溫高見33度有驟雨

近日本港天氣飄忽不定，昨晚（11日）一度發出黃色暴雨警告，今早（12日）又見陽光。天文台預料一股清勁的偏東氣流會在明日（13日）影響廣東沿岸，高空反氣旋則會在本周後期覆蓋中國東南沿岸，該區驟雨減少，天氣炎熱。 另外，在正午十二時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約950公里，預料移向菲律賓中部一帶。 天文台預測該熱帶低氣壓會於明日升為熱帶風暴，下周日（17日）會進入本港800公里範圍，更料逼近600公里範圍。而本港周日則料部分時間有陽光，局部地區有驟雨，市區最高氣溫達33度。

天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，吹微風。展望明日有幾陣驟雨，隨後一兩日天氣炎熱。而一股西南氣流會在下周初至中期為該區帶來雷雨。

天文台又指，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋現時時速約10公里。預測會在本周後期橫過菲律賓，進入南海東北部，隨後轉移向呂宋海峽一帶。

天文台展望明日有幾陣驟雨，隨後一兩日天氣炎熱。（天文台網頁截圖）

炎熱天氣維持多日，明日氣溫將稍降，最高氣溫料回落至「二字頭」。天文台預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，市民外出緊記帶備雨具。氣溫則料介乎26至29度，相對濕度為70%至95%。

天文台料周五（15日）及周六（16日）可重見陽光，兩日均部分時間有陽光，氣溫則回升到介乎27至32度。於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓料周日會接近本港600公里範圍，天文台料當日日間酷熱，氣溫介乎28至33度，相對濕度為65%至90%。