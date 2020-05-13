熱帶風暴「黃蜂」明增強　天文台料下周日進入本港800公里範圍

還未踏入六月，本港迎來今年首個熱帶氣旋，現已形成熱帶風暴，並命名為「黃蜂」。天文台預測「黃蜂」將於本周後期橫過菲律賓進入南海東北部，料下周日（17日）進入本港800公里範圍，隨後轉北移向呂宋海峽一帶，當日本港市區最高氣溫將升至攝氏33度，日間酷熱。按預測移動路徑圖，黃蜂最接近香港時距離700公里，不會直接吹襲香港。下周一道低壓槽會為廣東帶來雷雨，本港一連四日有驟雨及雷暴，天氣轉不穩定。

今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

天文台預測，熱帶風暴「黃蜂」明日（14日）將增強成強烈熱帶風暴，將橫過菲律賓進入南海東北部，隨後轉移向呂宋海峽一帶，至周六（16日）減弱回熱帶風暴，然後進入本港800公里範圍，料「黃蜂」不會進一步向本港逼近，隨後將逐漸遠離。

內地中央氣象台表示，「黃蜂」由熱帶風暴增強成強熱帶風暴，預計將以每小時10至15公里速度向西北方向移動，並逐漸向菲律賓東部沿海靠近，強度繼續增強，將於周五前後登陸菲律賓呂宋島，再轉向東北方向移動，並將在台灣以東海面減弱、消失。中央氣象台預計未來三天，重慶南部、貴州東部、廣西北部及江南西部和北部、江漢東部、江淮等地將有中到大雨，局部地區有暴雨或大暴雨，累計雨量30至60毫米，局部地區可達80至130毫米，並伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

下周日天氣酷熱 市區最高33度

高空反氣旋會在未來數天為中國東南沿岸帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。回看本港天氣，本港仍有一兩陣驟雨，隨後數天氣溫逐步上升，部分時間有陽光，至下周日最高氣溫達33度，局部地區有驟雨，日間酷熱，有機會再次發出酷熱天氣警告。

一道低壓槽會在下周為廣東帶來雷雨，本港下周一開始天氣轉差，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，其後數天天氣仍是多雲、有驟雨及雷暴，氣溫徘徊在27至32度之間。