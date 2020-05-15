颱風「黃蜂」周日靠近　本港將升溫至33度　下周迎多日狂風雷暴

颱風「黃蜂」今明兩日橫過菲律賓並逐漸減弱，天文台預測「黃蜂」下周日（17日）進入本港800公里範圍後減弱成熱帶風暴，隨後呈L字型轉彎移向呂宋海峽至台灣以東海域並進一步減弱，下周二（19日）成溫帶氣旋。 回看本港天氣，當「黃蜂」最接近本港當日，市區氣溫最高升至攝氏33度，且天氣開始漸轉不穩定，下周一（18日）更迎來幾陣驟雨，稍後有頻密驟雨及狂風雷暴，隨後數天仍有狂風雷暴，市民外出記得常備雨傘了！

天文台預測，本港下周迎多日狂風雷暴。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

天文台今早發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分，預測今日市區最高氣溫達32度，部分時間有陽光，天氣炎熱，局部地區有驟雨。

一股炎熱的偏南氣流會在未來一兩天影響廣東沿岸地區，天文台預測明日（16日）大致天晴，最高氣溫仍是32度。隨着「黃蜂」將於下周日進入本港800公里範圍，為本港帶來酷熱天氣，本港最高氣溫將進一步升高至33度，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後有頻密驟雨及狂風雷暴。

下周天氣轉不隱定 間中大驟雨及狂風雷暴

受低壓槽影響，下周華南天氣轉為不穩定，間中有大驟雨及狂風雷暴。天文台預測有驟雨及狂風雷暴的天氣將持續至下周五，且氣溫稍降至介乎26至30度。下周五是二十四節氣中的「小滿」，料當日多雲，有驟雨及狂風雷暴，早上雨勢有時頗大。至下一個周末，天文台預測仍是下雨天，有陽光的天氣料至再下個周日（24日）再現。

天文台預測「黃蜂」下周日（17日）進入本港800公里範圍後減弱成熱帶風暴。（天文台網站截圖）