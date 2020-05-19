天文台料周四起有狂風雷暴　下周多日陽光伴驟雨　最高溫回升31度

一道低壓槽為本港帶來不穩定天氣，天文台表示，另一道低壓槽隨後再為本港帶來大驟雨及狂風雷暴，料周四及五（21及22日）將多雲，有驟雨及狂風雷暴。 低壓槽將在周末期間稍減弱，天色較為明朗，天文台預測下周多日短暫時間有陽光，同時有幾陣驟雨，市區最高氣溫達攝氏31度。下周三（27日）起將分階段復課，料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，重返校園的學生記得帶備雨傘！

下周三（27日）起將分階段復課，天文台預測當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。（資料圖片）

本港今早短暫時間有陽光，天文台表示今日有幾陣驟雨，氣溫介乎25至30度。一道低壓槽在今明兩日為南海北部帶來不穩定天氣，料明日（20日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，氣溫與今日相若。天文台預計，另一道低壓槽會在未來兩三日為華南帶來大驟雨及狂風雷暴，料近周末多雲，有驟雨及狂風雷暴，最高氣溫跌至29度。

隨著該低壓槽在周末期間稍為減弱，廣東沿岸地區驟雨減少，天色較為明朗。天文台預測，下周日（24日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，翌日繼續有陽光，但局部地區有雷暴。下周三部分學生開始重返校園，天文台預測當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎26至31度。