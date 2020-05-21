天文台料雷暴天氣至下周二　5.27復課日天色好轉　近周末升回32度

本港今早（21日）烏雲密佈，天文台預測現時位於華南內陸的一道低壓槽會在未來一兩日徘徊沿岸地區，明日（22日）仍會為本港帶來驟雨及狂風雷暴，周末至下周初仍有驟雨及雷暴。 受高空反氣旋影響，下周中後期華南天色好轉。中三至中五學生將於下周三（27日）復課，天文台預測當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，其後數天持續部分時間有陽光，天氣好轉，市區最高氣溫回升攝氏32度。

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經歷凌晨的一場紅雨，本港今早明顯稍降溫，多區錄得最低氣溫在25度或以下，天文台表示今日市區最高氣溫只有29度，且多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

天文台表示，現時位於華南內陸的一道低壓槽會在未來一兩日徘徊沿岸地區，該區會有大驟雨及狂風雷暴，預料明日本港仍是多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；隨著與低壓槽相關的雨區在周末期間移離廣東沿岸，本港周六（23日）雖有驟雨及幾陣雷暴，但稍後雨勢減弱。下雨天在下周仍然持續，天文台預測另一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣，料本港下周一及二（25及26日）有驟雨及幾陣雷暴。

受高空反氣旋影響，下周中後期華南天色好轉。天文台預測下周三復課日陽光再現，且伴有幾陣驟雨，市區最高氣溫回升至三字頭，其後至本月尾維持部分時間有陽光，最高氣溫達32度。

天文台預測，明日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。（資料圖片）