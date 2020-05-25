天文台發出紅色暴雨警告　雷暴警告同時生效

天文台在10時35分發出紅色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢持續。較早前，天文台於10時05分發出黃色暴雨警告。 另外，雷暴警告亦在上午9時40分發出，有效時間至下午12時30分。

香港天文台在上午10時35分發出之有關紅色暴雨警告信號的特別報告：

暴雨警告信號現時為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

天文台在今日上午9時40分發出雷暴警告，有效時間至今日下午12時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

在上午10時15分，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。

預料高達每小時80公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。

雷暴發生時，請採取以下預防措施：

1. 留在室內。在室外的人士應儘快躲入建築物內。

2. 切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。

3. 提防強陣風。留心被飛散或墜落物件擊中。

4. 在高速公路或天橋上的駕車人士應減低車速，提防強陣風吹襲。