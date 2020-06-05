天文台料周末雨勢大　6.9、6.12部份時間有陽光　氣溫高見32度

近日本港天氣炎熱，今日（5日）中午12時許各區亦錄得氣溫高於攝氏30度。天文台表示，一道低壓槽會在未來一兩日影響華南，該區天氣轉趨不穩定，周末期間雨勢較大。隨著高空反氣旋增強，下周初至中期廣東沿岸天氣普遍晴朗及炎熱。 去年6月9日及6月12日均是反修例活動重要日子，下周二（9日）及五（12日）便是一周年，屆時或再有集會及行動。天文台料兩日均部分時間有陽光，市區氣溫同樣介乎28至32度。天氣炎熱，市民在戶外要多飲水。

天文台表示，一道低壓槽會在未來一兩日影響華南，周末期間雨勢較大。（資料圖片／張浩維攝）

天文台表示驟雨及雷暴正影響廣東沿岸，同時一道低壓槽正為廣西帶來雷雨。預測今日（5日）大致多雲及有幾陣驟雨，天氣炎熱，下午部分時間有陽光。稍後局部地區有雷暴，吹和緩西南風，風勢間中清勁。

天文台展望周末期間間中有驟雨，早上雨勢較大。下周初驟雨逐漸減少，天氣炎熱。明日（6日）則料會大致多雲，間中有驟雨，早上雨勢較大及有狂風雷暴。氣溫介乎26至30度，相對濕度80%至95%。而周日（7日）亦同樣多雲驟雨，市民兩日亦可能無法進行戶外活動。

隨著高空反氣旋增強，下周初至中期廣東沿岸天氣普遍晴朗及炎熱。（天文台網頁截圖）

下周初起天氣始好轉，小四至中二學生將於下周一（8日）復課，天文台料下周一部分時間有陽光，早上有幾陣驟雨。氣溫介乎28至32度，學生出門緊記帶備雨傘。

去年6月9日及12日為反修例活動重要日子，下周即將是一周年。天文台料下周9日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。氣溫介乎28至32度，相對濕度則為70%至90%。而12日則部分時間有陽光，氣溫同樣介乎28至32度。