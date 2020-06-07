天文台改發黃色暴雨警告信號　多個泳灘懸掛紅旗

【11:00更新】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【09:00更新】石澳泳灘、赤柱正灘泳灘、貝澳泳灘、廈門灣泳灘懸掛紅旗。

【07:30更新】天文台於上午7時30分，發出紅色暴雨警告信號。教育局宣佈，所有學校今日上午停課。

上午7時30分，荃灣區過去1小時錄得超過50毫米雨量。

上午7時20分，天文台發出局部地區大雨報告：西貢區及大埔區的雨勢特別大，在上午7時15分的過去兩小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。

上午6時35分，天文台發出局部地區大雨報告：西貢區的雨勢特別大，在上午6時30分的過去一小時錄得約70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。

山泥傾瀉警告、雷暴警告生效。雷暴警告有效時間延長至今日上午9時30分，預料香港有狂風雷暴。 預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

天文台於上午6時20分，發出黃色暴雨警告信號。