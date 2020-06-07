紅色暴雨警告信號生效　多個泳灘懸掛紅旗

撰文：劉定安
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【09:00更新】石澳泳灘、赤柱正灘泳灘、貝澳泳灘、廈門灣泳灘懸掛紅旗。
【07:30更新】天文台於上午7時30分，發出紅色暴雨警告信號。教育局宣佈，所有學校今日上午停課。
上午7時30分，荃灣區過去1小時錄得超過50毫米雨量。
上午7時20分，天文台發出局部地區大雨報告：西貢區及大埔區的雨勢特別大，在上午7時15分的過去兩小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。
上午6時35分，天文台發出局部地區大雨報告：西貢區的雨勢特別大，在上午6時30分的過去一小時錄得約70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。
山泥傾瀉警告、雷暴警告生效。雷暴警告有效時間延長至今日上午9時30分，預料香港有狂風雷暴。 預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。
天文台於上午6時20分，發出黃色暴雨警告信號。
天文台較早時表示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
上午6時20分，天文台錄得氣溫28.9°C，相對濕度86%。今日的最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。
本港地區今日天氣預測：多雲有雨及狂風雷暴，早上雨勢頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁南至西南風。展望明早仍有雷雨。隨後數天天色好轉，天氣炎熱。