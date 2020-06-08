天文台取消黃色暴雨警告　赤鱲角有水龍捲報告

早上11時15分，天文台取消黃色暴雨警告信號。一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨。預測今日大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，早上雨勢頗大。日間最高氣溫約30度。吹和緩至清勁南至西南風。展望未來數天天氣炎熱，天色逐漸好轉，但星期二仍有幾陣驟雨。

短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。（天文台雷達圖）

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早上10時，天文台指荃灣、大埔雨勢特別大，過去1小時兩區錄得約70毫米雨量，可能出現嚴重水浸。另外，赤鱲角有水龍捲報告，並預料未來80公里強風襲港，呼籲市民到安全地方暫避。

早上8時55分，天文台發出黃色暴雨警告信號，料本本港每小時雨量超過30亳米且雨勢持續。

早上7時，天文台錄得氣溫28.3度，相對濕度百分之87；預測今日最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。天文台在上午7時半時發出特別天氣提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響；同時預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨。

天氣概況：本港今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，早上雨勢較大，氣溫介乎26至30度。吹和緩至清勁南至西南風。

天文台展望：未來數天天氣炎熱，天色逐漸好轉，但星期二仍有幾陣驟雨。