天文台今錄35度高溫　成歷來第四熱6月天　料周日有狂風驟雨大浪

夏日熱辣辣，本港近日天氣酷熱。天文台今日（12日）更錄得攝氏35度高溫，除打破今年最熱紀錄外，亦成為歷來第四熱的6月。天文台指，高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，料明日（13日）天氣繼續酷熱，有幾陣驟雨及雷暴，稍後風勢增強。 然而因預料現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋會逐漸增強，並會在未來一兩日靠近廣東西部沿岸。周末期間廣東沿岸天氣逐漸轉壞，周日（14日）風勢頗大及有狂風驟雨。

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天文台今日下午2時許錄得35度，再破昨日（11日）紀錄，刷新今年最高氣溫；亦取代1980年6月的紀錄，成為歷來第四熱的6月。而最熱的6月為1963年，當時最高氣溫達35.6度。另外今日上水亦錄得最高35.7度，而大美督錄得35.1度。

天文台預測今日大致天晴，下午酷熱，吹輕微至和緩偏南風。展望明日天氣酷熱，有幾陣驟雨及雷暴，稍後風勢增強，最高氣溫料達33度。周日風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。吹6至7級東至東南風，即達三號強風信號風力；初時離岸及高地間中8級，即平均風速達每小時63至75公里，達八號烈風或暴風信號風力。

天文台料周末期間廣東沿岸天氣逐漸轉壞，周日（14日）風勢頗大及有狂風驟雨。

周一（15日）及周二（16日）則料仍有驟雨，幼稚園K3至小三學生於周一復課，出門緊記帶備雨傘。天文台預測隨高空反氣旋增強，下周中期華南沿岸天色好轉。

6月21日周日為一年一度的父親節，亦是廿四節氣中的夏至；當日本港上空亦會出現日偏食現象，太陽有85%被遮掩。天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度，或影響觀賞日偏食。